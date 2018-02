Alfred arrasa con su primer mensaje tras salir de 'Operación Triunfo'

Alfred García es uno de los concursantes más queridos de Operación Triunfo 2017. El catalán ha sido el cuarto finalista del programa —por detrás de Amaia, Aitana y Miriam— y tanto profesores como jurado le auguran una gran trayectoria profesional.

Además, Alfred fue el escogido para ir con Amaia —ganadora de OT— a Eurovisión con el tema Tu canción por lo que entre los conciertos de la gira con el resto de triunfitos y la preparación del certamen va a tener un año ajetreado.

Un día después de abandonar la Academia, Alfred ha publicado un corto pero exitoso mensaje en Twitter. Un simple "Hola chicos" que en pocas horas tiene más de 23.000 Me gusta, más de 5.000 retuits y más de 3.000 respuesta.

Entre las respuestas más destacadas están las de Roi, La Vecina Rubia, la youtuber Chusita Fashion Fever y Mario Jefferson.

Welcome to the other side! pic.twitter.com/SW31zORkKC