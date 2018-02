Ana Botín aterriza en Twitter

La banquera más famosa de España, Ana Botín, presidenta de Santander, se ha estrenado este miércoles en la red social Twitter. Su perfil, @AnaBotin, se abrió en realidad hace ya mucho tiempo, en julio de 2014. Sin embargo, no había sido utilizado hasta este día.

Entusiasta de las personas, madre, esposa, apasionada por la educación y el planeta son algunos de las palabras escogidas por Botín para describirse en la biografía de la red social, escrita en inglés.

Además, la primera ejecutiva de Santander realiza una pequeña confesión. "Practico yoga aunque no tan a menudo como me gustaría", asegura.

En su primer mensaje Botín ha señalado que quiere usar Twitter para "aprender de otros" y "compartir sus opiniones".

I'm new to this. I've decided to go on Twitter to express what's on my mind, and to find out what others are thinking.



Es mi primer tuit. He decidido usar Twitter para aprender de otros y compartir mis opiniones.