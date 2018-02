Angès Varda logró colarse en la foto de los nominados a los Oscar sin estar presente

La cena de nominados a los Oscar es ese evento en el que los candidatos a los premios de la Academia se reúnen antes de la gran gala para pasar una noche juntos. En esta ocasión, tuvo lugar el lunes 5 de febrero en Beverly Hills (California, EEUU) como viene siendo tradición, sin embargo, no todos pudieron estar todos.

La cineasta Agnès Varda, de 89 años, nominada por primera vez por el documental Rostros y lugares, era una de las que iba a estar ausente, pero se las ingenió para hacer acto de presencia. El artista JR —su compañero de proyecto de 34 años— que sí acudió a la cita, hizo posible que estuviese en el evento al llevar una figura de cartón de ella a tamaño real.

Durante la cena se repartieron diversos clones de la directora en tono de humor (con un gato, con el dedo hacia arriba...). Así, no solo pudo estar presente, sino que pudo posar con rostros tan reconocidos como Meryl Streep, Margot Robbie o Guillermo del Toro. Para no poder ir, no se lo pasó nada mal.

Guillermo del Toro, Doug Jones, y J. Miles junto a una de las copias con Agnès Varda en la cena de nominados a los Oscar 2018.

Incluso logró colarse en la foto principal de los nominados. Ahí arriba a la derecha, junto a Meryl Streep levantando el brazo, ¿la ves?

Este no es el único lugar al que JR ha llevado una copia de Agnès Varda que, al parecer, ha recorrido ya medio mundo. También estuvo en las playas de California, al más puro estilo surfero.

...@agnes.varda just made it to California ✨ Una publicación compartida de JR (@jr) el Feb 3, 2018 at 10:33 PST

Varda, autora de documentales como Los espigadores y la espigadora, es una de las pioneras del denominado cine feminista y este 2017 ha sido galardonada con el Premio Donostia del Festival de cine de San Sebastián. En esta edición de los Oscar, la directora cuenta con una nominación a Mejor documental por su trabajo Rostros y lugares lo que la convierte en la más longeva de los candidatos de este año. El documental aborda un viaje de la cineasta y el artista JR, donde, además de unir dos personalidades opuestas, se muestran distintas intervenciones gráficas en calles, tejados y ciudades de todo el mundo.

Por su parte, JR y había realizado anteriormente intervenciones artísticas de gran repercusión mediática como la figura de un bebé mexicano que colocó en la frontera entre EEUU y México, después de que Donald Trump suspendiera el programa DACA que permitía a jóvenes indocumentados estudiar y trabajar en Estados Unidos.