El escalofriante vídeo sobre los peligros de internet para los niños en el que nada es lo que parece

"Enséñasela a tus hijos". La Policía Nacional ha compartido una campaña de la compañía Movistar en la que alerta del peligro que acecha a los niños y adolescentes que comienzan una relación a través de internet, sin conocer a la otra persona.

Afirma el spot: "Miles de adultos se hacen pasar por niños para acosar a otros. Son tantos que incluso entre ellos se podrían encontrar".

La inocencia, el amor, la ilusión... Echa un vistazo a esta historia. Enséñasela a tus hij@s. ¡En Internet no todo el mundo es quien dice ser! #DiaInternetSegura #SID2018 pic.twitter.com/rjwuqLCoZZ

En las redes sociales no todo es lo que parece. Actúa con sentido común y no hagas nada que no harías en la vida real. Muy buena campaña de concienciación de @movistar_es, @policia y @guardiacivil. #DiaInternetSegurahttps://t.co/9xmi9UmTgy