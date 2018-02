El pasillo 'frozen' del Congreso

Sus señorías llevaban sin un pleno desde el 13 de diciembre. Las vacaciones escolares se quedan cortas. Y este 7 de febrero volvían al cole con una sesión de control al Gobierno. ¿Nervios la noche la anterior?

El clima político español se mide más en el pasillo del Congreso que en el propio Hemiciclo, más dado a los titulares cortos tempraneros y a la actuación para los cortes de radio y televisión. Lo que se escucha y ve en la M-30 de la Cámara Baja da muchas pistas.

El pasillo del Congreso es un ecosistema único, con su fauna política y periodístas. Pero la ola de frío afecta también a las moquetas de la Cámara Baja, donde se percibe más la parálisis y el enfrentamiento. La ilusión por las iniciativas políticas brilla por su ausencia.

De hecho, hasta a los diputados le han birlado las portadas por la designación fuera de sus muros de Luis de Guindos como candidato de España a la Vicepresidencia para el BCE. Cada vez que se abría la puerta, entraba frío. Un pasillo muy Frozen.

Los tropezones con Rajoy y el nuevo del grupo

Los miembros del Gobierno no estaban hoy por dar juego. El jefe Rajoy no ha querido ni pararse con los periodistas. A su entrada han corrido detrás los periodistas. Un paso en corto del presidente y barullo de tropiezos. ¡Dejadlo que pueda andar!, decían desde su equipo. ¿Será Guindos el candidato? "Dará una rueda de prensa". Mariano es Mariano.

El núcleo de poder monclovita estaba de estreno. En la puerta se podía ver a su nuevo jefe de gabinete, José Luis Ayllón, el nuevo 'sorayo' al alza en La Moncloa. A él el Palacio de la Carrera de San Jerónimo no le impone, se ha curtido en esta casa y hasta hace unos días era el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Otra sombra acompaña al presidente en estos escasos metros: Sergio Ramos. No, no es jugador del Real Madrid, sino uno de los asesores más cercanos al presidente. Él sabe muchos más secretos del país que algunos ministros.

En Moncloa buscan nuevo inquilino para el Ministerio de Economía. Dos de los quinielables estaban en el Hemiciclo. La titular de Agricultura, Isabel García Tejerina, al estilo marianista sin soltar prenda. En cambio, Cristóbal Montoro casi descartaba entre risas estar en la terna aduciendo que ya tiene mucha materia en Hacienda. Y piropos para Guindos. Según Montoro, es uno de los que más sabe de política económica y, además, estuvo en el Ministerio cuando se lanzó el euro. Palabras calentadas por su bufanda.

PP y Ciudadanos, corazón congelado

El frío del pasillo era casi como el que separa la relación entre el PP y Ciudadanos. Cada día, más lejos. Algunos diputados populares por debajo se quejaban de las críticas lanzadas por Albert Rivera a Rajoy durante la sesión. Y los de Cs también se alejan en privado: "Lo que digan ellos...", decía un alto cargo naranja burlón sobre el PP. En la sesión de control, todo el protagonismo para Rivera, para las declaraciones sus 'guardaespaldas' José Manuel Villegas y Juan Carlos Girauta.

Hay ministros que han conseguido pasar por el pasillo sin que nadie les pregunte nada. Se ahorran disgustos. El titular de Exteriores, Alfonso Dastis, roza la alfombra sin esquivar micrófonos (al menos hoy). Fátima Báñez lo ha conseguido también.

¿Y la vicepresidenta del Gobierno? Sáenz de Santamaría tampoco tenía ganas de rumba. Ha evitado en todo momento el pasillo, no pasa sus mejores días. Eso le ha hecho ganarse un que "dé la cara" de Irene Montero ante la prensa.

Zoido y Catalá sí hablan de lo suyo

Un poco más habladores estaban los ministros de Interior y de Justicia, Juan Ignacio Zoido y Rafael Catalá, respectivamente. Nada en esta vida es casual. Sus departamentos van a jugar un papel determinante en el intento de Rajoy de reactivarse políticamente y han llevado la voz cantante sobre la prisión permanente revisable y la posible prohibición de que haya indultos por delitos de rebelión. El PP vuelve a temas duros a los que siempre ha sacado rédito electoral.

Ahora también tienen que esperar a que el jefe decida si va a hacer una remodelación de Gobierno que afecte más allá de Guindos si logra el puesto. "No creo que sea una gran reestructuración", confesaba otro ministro fuera de focos.

La vuelta al cole tenía también un poco despistado al PSOE, que no se ha puesto de acuerdo en quién debía contestar sobre Guindos. El veterano diputado Pedro Saura ha sido más hábil y se ha adelantado a su jefa y portavoz, Margarita Robles. La idea es que no les gusta Guindos para ese puesto en Europa: no es independiente, no es mujer y no es técnico.

En Unidos Podemos todo pasa por Irene Montero, encargada de organizar el trabajo y de dar la cara fuera de focos en el pasillo. Se nota que es la que manda. A unos metros, los lazos amarillos también se ven en la capital de España en la solapa de Joan Tardá (ERC).

A las 13.03 ha sonado el timbre final. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha dado por terminada esta primera sesión de control del año. Pocas conversaciones al finalizar. Se abre la puerta, entra frío. Suéltalo, suéltalo.