El veterinario al que entrevistó Évole desmonta los argumentos de El Pozo

El último Salvados sobre el maltrato animal en la industria de la carne sigue trayendo cola.

Después de que El Pozo, la principal marca afectada, acusara a Jordi Évole de mentiroso, y fuera secundado por varios personajes de la derecha, que añaden el término "manipulador".

Después de que la ministra Tejerina se pusiera de parte de las empresas cárnicas y el periodista pusiera en duda sus motivos para no investigar y aceptar la versión corporativa sin más.

Y después de que el propio Évole mandara un 'recadito' a sus críticos, el reportero continúa cargando contra los que extienden el escepticismo sobre Stranger Pigs, programa en el que se coló en una granja que servía a El Pozo y encontró cerdos deformes y muy enfermos sin atención ni cuidados.

Ahora, el motivo es la publicidad que ha aparecido en varios periódicos alabando la industria cárnica española, claramente comprados por las empresas en la sección "publicidad" del diario.

Évole enlaza a la carta abierta del veterinario al que entrevistó, publicada en la web de PACMA, que desmonta los argumentos de El Pozo para justificar el estado de los animales: que son los que han enfermado o nacido con problemas, apartados de los sanos que se destinan al consumo humano.

Alfonso Senovilla explica sus motivos para escribir la carta:

El motivo de publicar estas líneas no es contentar ni a unos ni a otros, sino intentar dar una versión basada en mi experiencia de lo que ahí, y en casos similares, sucede. No pretendo con esto tener la razón absoluta, nadie la tiene, pero he oído demasiadas barbaridades interesadas como para quedarme callado.