Que Miguel Ángel es uno de los artistas más importantes de la Historia no lo duda nadie. Justo por eso es también uno de los más reproducidos. Hasta en Los Simpson hemos visto homenajes a la obra del hombre renacentista por excelencia.

El tuitero @Luca_aBrasi quiso poner también su granito de arena para homenajear el conocido fresco 'La creación de Adán' de la Capilla Sixtina.

Y suponemos que lo hizo con lo que más a mano le pilló: mandarinas.

¡Te quieres comer ya las putas mandarinas, Miguel Ángel! pic.twitter.com/1OssuINCAB — Luca (@Luca_aBrasi) 4 de febrero de 2018

Aunque el tuitero aclara que lo de las mandarinas no lo ha hecho él sino que lo cogió de algún sitio que no especifica, Twitter hizo su magia y en sólo 3 días la foto acumula ya casi 26.000 RT y 54.000 me gusta.

Me has hecho el día 🙌🏼✨ — Eter. (@jasson_eliezer) 6 de febrero de 2018

Miguel Angel ❤ — January (@enlaventana) 5 de febrero de 2018

Con la comida no se juega....a menos que tengas pensado hacer un tuit que de la vuelta al mundo ;-)) — Del🕷Sur (@carlxsamo) 5 de febrero de 2018

Bueno,por cosas como esta merece la pena twiter... — Lorenzo Quesada (@LorenzoQuesada) 5 de febrero de 2018

Que talento jaja😂😂 esta buenísimo! — Patricia Loncon (@Patloncon) 5 de febrero de 2018

Ha dicho Miguel Ángel pic.twitter.com/pKWjInupkB — Gato Cavia (@GatoCavia) 5 de febrero de 2018