La indignada queja de este periodista de TVE tras la advertencia de la corporación de que vigilarán su correo electrónico

El periodista de TVE Gabriel López (@Gabrielopev) ha denunciado en Twitter el anuncio del Consejo de Administración de RTVE, en el que se advierte a los trabajadores de la corporación que sus correos electrónicos serán vigilados.

"Es un ATAQUE al derecho al secreto profesional de los periodistas que consagra la Constitución. ¿Y la protección de nuestras fuentes?", se pregunta el periodista, en un tuit que en pocas horas tiene 3.000 retuits y cerca de 2.000 'me gusta'.

Este anuncio llega apenas una semana después de que la corporación aprobase una "Norma sobre uso seguro de los sistemas de información en RTVE", en el que se especifica la utilización de los dispositivos en la corporación. En este marco, la compañía especifica que podrán acceder al correo de los trabajadores —según informa VerTele-.

La protesta del periodista ha generado un interesante debate en la red social:

Primero vinieron a por Egin, y yo no dije nada,

porque yo no era euskaldun.

Luego por la ANC y Òmnium, y no dije nada,

porque yo no era un catalufo.

Luego fueron a por los indepes, tampoco dije nada,

yo no era indepe.

Luego vinieron a buscarme, y no quedó nadie para hablar por mí