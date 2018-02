Rivera avisa a Rajoy: si no cumple el pacto de investidura, peligra la legislatura

Primer aviso para Mariano. Es posible que las relaciones entre el PP y Ciudadanos estén en uno de los peores momentos de la legislatura. El líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha aconsejado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no se debe inquietar por las encuestas electorales —en las que crece el apoyo a Cs y baja el del PP— y que cumpla el acuerdo de investidura.

"Si el señor Rajoy está nervioso por las encuestas y el fracaso (electoral) en Cataluña, la mejor manera de tranquilizarse es cumpliendo, es la mejor manera de tener tranquilidad, calma y estabilidad", ha declarado este martes durante una reunión del grupo de Cs en el Congreso.

Desea que "se agote la legislatura"

Rivera ha asegurado que Cs desea que "se agote la legislatura" porque es "el partido de la estabilidad, el partido que piensa en los españoles y el que siempre cumple", pero también reclama que se lleven a cabo reformas y se cumpla el pacto de investidura que ambas formaciones firmaron en agosto de 2016.

El líder de Ciudadanos ha sido claro en sus pretensiones de presionar al Gobierno para que cumpla: "Prestamos apoyo a este Gobierno a cambio de 150 exigencias y las vamos a exigir hasta la última", de manera que "si el señor Rajoy quiere ser presidente del Gobierno y agotar esta legislatura, tendrá que cumplir" lo acordado, no "engañar o enredar".

Rivera seguirá preparándose para "liderar la modernización del país"

Por eso, según ha explicado, la formación naranja va a seguir preparándose para ser la alternativa al PP de cara a las próximas elecciones generales, para "liderar la modernización del país y la lucha contra la corrupción" y salir de "la parálisis general y el conformismo" en los que cree que está instalado el Ejecutivo actual.

Rivera se muestra optimista. En su opinión, Ciudadanos conseguirá gobernar España si continúa haciendo lo que hasta ahora, ser "valientes y claros" y teniendo detrás "un proyecto y valores'". "Pero si nos enredamos con el viejo bipartidismo, con sus dimes y diretes, sus insultos y su juego sucio, no haremos nada", ha advertido.

Por eso, ante los ataques del PP y del PSOE, ha hecho una petición a los diputados de Cs: "No entremos al trapo, no juguemos a lo que juegan ellos", porque "somos mejores jugando limpio, haciendo propuestas y defendiendo un proyecto de país", y"'si hemos llegado hasta aquí es porque lo hemos hecho de esa manera".

Los compromisos que el PP no ha cumplido

Rivera ha enumerado una serie de asuntos incluidos en el pacto de investidura que Cs está tratando de desbloquear porque el Gobierno "arrastra los pies", como el MIR para profesores, la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la mesa del agua, la despolitización de la Justicia y la reforma electoral.

Además, ha señalado que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 está parada porque el Ejecutivo no termina de comprometerse con la equiparación salarial y porque el PP se niega a reclamar el acta a su senadora Pilar Barreiro, investigada por delitos de corrupción en relación con la trama Púnica. La aprobación de los PGE es una de las grandes batallas que tendrá que librar el Gobierno en 2018 y sólo los podrán aprobar con el apoyo de otras formaciones. Entre ellas, Ciudadanos. Como cuenta El Confidencial, ninguna de las formaciones respaldará al Ejecutivo si Ciudadanos no lo hace y, en caso de no aprobarse los presupuestos, Rajoy podría decantarse por convocar elecciones anticipadas.

Mientras no se cumplan estas condiciones, Cs no aceptará votar a favor de los PGE, aunque Rivera ha recordado que para que haya cuentas públicas también se necesita la colaboración de otros grupos, por lo que ha exhortado al PSOE a ofrecer al menos su abstención.

Un pacto por la Justicia, no contra la Justicia

Respecto a la despolitización de la Justicia, ha reiterado que su grupo parlamentario apoyará "un pacto por la Justicia, no contra la Justicia". Si lo que quieren PP y PSOE es que los partidos políticos puedan seguir "manoseándola" y decidiendo "a quién quitan y a quién ponen", que "no cuenten con nosotros", ha afirmado.

Por último, el líder de la formación naranja ha expresado su esperanza de que la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) se acelere tras la ronda de reuniones que Cs quiere mantener con otros partidos, la primera de ellas el próximo jueves con Podemos. "Espero que PP y PSOE levanten el veto y se sienten con nosotros", ha añadido.

"El PP es un partido que se descompone por la corrupción"

En cuanto a la declaración de Francisco Correa en el Congreso, Rivera ha afirmado que confirma que el PP se financió ilegalmente a través de comisiones ilegales. "El caso PP no tiene fin, es un partido que se descompone por la corrupción", ha señalado.

Correa, que ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel, dijo que cree que el actual líder del partido y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era quien aprobaba los gastos de las campañas electorales cuando era secretario general y que es posible que los mecanismos de financiación irregular del partido continuaran después de 2004, cuando el PP cortó la relación con su entramado empresarial.

El líder de la formación naranja considera que Correa "ha confirmado que las mordidas no son exclusivas de los señores Pujol y que el señor Rajoy y el PP han tenido mecanismos de financiación ilegal".

Según ha indicado, Rajoy "lleva muchos años al frente del Gobierno" y "todas las pruebas apuntan a que el PP se ha financiado de manera irregular y con dinero delictivo, de mordidas de dinero público", lo cual le parece "de una gravedad extrema".

España merece un presidente "valiente"

Rivera ha acusado a los populares de intentar "silenciar la corrupción" en vez de combatirla y ha vuelto a pedir a Rajoy que reclame a la senadora del PP Pilar Barreiro que abandone su escaño.

"España no se merece un presidente que tapa la corrupción, merece un presidente valiente contra la corrupción", ya sean los casos "de los demás partidos o del suyo propio", ha manifestado, recordando que Cs no apoyará los Presupuestos Generales del Estado de 2018 mientras el PP no actúe contra Barreiro, en cumplimiento del pacto anticorrupción que firmó con el partido naranja.