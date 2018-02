Un alto cargo de la Casa Blanca renuncia tras ser acusado de violencia machista por sus dos exmujeres

El secretario del personal de la Casa Blanca, Rob Porter, ha renunciado a su cargo después de que sus dos exmujeres le acusaran de maltratarlas física y emocionalmente, algo que él niega.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, ha revelado en su conferencia de prensa diaria que Porter "abandonará" su cargo cuando haya un sustituto "para asegurar que hay una transición adecuada", por lo que no está claro cuál será su fecha de salida.

Según el corresponsal de la CNN en la Casa Blanca, su salida será tan pronto como mañana mismo, ya que el Ejecutivo "trata de contener los efectos colaterales resultantes de su gestión del tema".

White House staff secretary Rob Porter will be out of the West Wing far sooner than @PressSec indicated today — as soon as tomorrow, one official says, as WH tries to contain fallout from how it has handled this.