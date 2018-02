Una bloguera arrasa con su reflexión sobre el reparto de tareas domésticas

Sus palabras están corriendo como la pólvora en Facebook. 100.000 personas ya han compartido el texto sobre la equidad en el reparto de las tareas del hogar que la bloguera australiana Constance Hall publicó en su perfil hace una semana.

En él relata que, tras una conversación con amigos en la que se quejaba de hacer "absolutamente todo en casa", una le sugirió que, si quería ayuda, debía ser "específica" y pedírsela a su pareja. "La gente necesita listas, no lee tu mente", le dijeron.

"Así que lo intenté, preguntando cosas... concretas... ¿Puedes sacar la basura? ¿Puedes despertar a los niños? Estoy algo cansada después de hacerlo yo siempre durante 329 años", cuenta. "Y sí, tenía razón. Las cosas se hacían".

"Sin embargo, estaba agotada haciendo malabares, recordando lo que tenía que pedir que se hiciera, regañinas constantes... ¿Y sabéis lo que pasó en el momento en el que dejé de preguntar? NADA. De nuevo", prosigue Hall.

"Y así he llegado a la conclusión de que no es tu trabajo pedir ayuda, no es mi trabajo escribir malditas listas... Ya tenemos suficientes quehaceres; enseñar a alguien a tenerme en consideración a mí y a mi ridícula carga de trabajo no forma parte de ellos", prosigue.

"Sólo hazlo. Sólo piensa en el otro y lo que supone llevar la maldita casa. ¿Está uno de los dos trabajando mientras el otro está tumbado? [...] Cuando las riñas se detienen, cuando las preguntas se agotan, cuando no hay más listas... todo lo que queda es resentimiento silencioso. Y eso, amigos, es un cáncer en la relación", sostiene.

Su conclusión, a modo de consejo, es la siguiente: "No le corresponde a nadie enseñarte a tenerle en cuenta. Ése es tu trabajo. Sólo lavad los jodidos platos en lugar de que te lo tengan que pedir de cuando en cuando".

