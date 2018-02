Amaia la lía parda en su último directo: "Soy idiota"

Amaia, la flamante ganadora de Operación Triunfo 2017, se está haciendo a las redes sociales.

Tras publicar tan sólo cuatro imágenes en su cuenta de Instagram en los tres meses que ha durado el concurso, en los que ha acumulado más de 437.000 seguidores, ahora la concursante navarra se ha puesto las pilas.

Y este miércoles decidió hacer dos directos con sus fans. El primero lo hizo por la mañana, cuando todavía no estaba en su casa de Navarra, y el segundo lo hizo de noche, ya con su familia.

En este último, cometió el típico error del principiante: mostrar demasiado de su vida íntima.

Fue cuando se estaba posicionando claramente a favor de la tortilla sin cebolla cuando, de repente, se percató que estaba nevando.

"¡Está nevando!", comentó emocionada y giró el teléfono móvil hacia la ventana para mostrar los copos. "Jo, no se va a ver. Es que no se ve una mierda", sinceró mientras trataba de enfocar a la calle. "A ver si se ven los puntitos en las farolas", insistió.

"¿Veis como nieva?", preguntó a su parroquia, unos 40.000 seguidores que se sumaron al directo. "No, no se ve una mierda", se resignó, mientras se volvía a sentar y retomaba el debate sobre la tortilla.

De repente, un comentario dejó a Amaia blanca: "No enfoques donde vives".

Tras un breve silencio, dijo en voz baja: "Soy idiota, dios mío". "Me acabo de poner super nerviosa", reconoció a sus seguidores.

"Ay, dios mío, es verdad. Bueno, no, hombre, da igual, da igual", trataba de calmarse. Pero era imposible.

"Madre mía, ¿por qué soy tan idiota? Es verdad, no lo he pensado. Dios mío, dios mío, dios mío. Me estoy poniendo super nerviosa. Buah, es que estoy pensando, me van a matar mis padres", se sulfuraba.

Luego trató de arreglarlo con una mentirijilla: "Pero yo no vivo aquí, ¿eh? Esta es la casa... de un amigo".

"Dios mío, matadme, por favor, matadme.... Bueno, da igual", aseguraba.