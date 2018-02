Carlos Lozano sorprendió este miércoles al presentarse en Sálvame (Telecinco) con un traje negro, unas gafas de sol y un sombrero. No se trataba de ningún tipo de disfraz de Carnaval, sino que el colaborador se había sometido recientemente a un injerto capilar y trataba de esconder la hinchazón.

"Me he hecho un trasplante de pelo [...] y no me importa enseñarlo", aseguró antes de quitarse el sombrero. Se resistió, eso sí, a quitarse las gafas de sol: "No quiero enseñaros los ojos porque claro... la inflamación..."

Ante la insistencia de Jorge Javier Vázquez y el resto de los colaboradores, se las quitó un instante. "Esto bajará en unos días", aclaró.

"Estoy feliz, muy contento con mi pelo", afirmó. Según contó, no había llegado a quedarse calvo pero "había perdido bastante". Según Lozano, no sintió dolor pese a que fueron ocho horas de procedimiento "pelo a pelo". "Me han puesto 2.810 bulbos", puntualizó. Puedes ver el momento completo aquí.

Su última aparición en un evento público fue el 15 de enero en la presentación del espectáculo Grandes Éxitos de Juan Carlos Rubio en Madrid.