El viento le juega una mala pasada a Trump y revela el secreto mejor guardado de su pelo

¿Su pelo es de verdad? ¿Es una peluca? ¿Se lo tiñe de ese particular rubio anaranjado? El pelo de Donald Trump despierta tanta curiosidad que el presidente de EEUU permitió que el cómico Jimmy Fallon se lo despeinara en su programa para demostrar lo bien que se lo conserva.

Pero una inoportuna ráfaga de viento ha venido a desmentir que Trump luzca una melena envidiable sino que más bien padece de pelo escaso. En las imágenes de un vídeo que ya circula como la pólvora y que fueron grabadas la semana pasada, se ve al presidente de Estados Unidos abordando el avión presidencial Air Force One, cuando una fuerte ráfaga de viento lo despeina y revela una extendida calvicie desde el cuello hasta la parte superior de la cabeza del millonario.

Estas imágenes pasaron inicialmente desapercibidas, pero fueron tuiteadas por una reportera del Huffington Post, Ashley Feinberg, y se volvieron virales.

imagine what those locks look like soaking wet pic.twitter.com/mIz0oetAYd