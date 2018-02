Entrevista a Luigi Di Maio: "Todas las condiciones son favorables para permanecer en el euro"

"En el paquete de medidas que proponemos para disminuir la presión fiscal está la reducción de los tipos de IRPF en todos los tramos de ingresos, con una rebaja media de 1.800 euros al año por persona, dando más fuerza a la clase media". Luigi Di Maio, candidato del Movimiento 5 Estrellas (M5s) en las elecciones italianas del próximo 4 de marzo, responde desde Livorno a las preguntas de la edición italiana de HuffPost. Es una de las ciudades a las que le ha llevado la gira alrededor de Italia que está haciendo para explicar a los ciudadanos el programa electoral con el que se postula para gobernar el país.

Desde la histórica ciudad socialista conquistada por sorpresa por el Movimiento 5 Estrellas en las últimas municipales, Di Maio lanza su ofensiva sobre la fiscalidad: como resultado, 150 euros más de media al mes en los bolsillos de los ciudadanos. Es una de las propuestas con las que pretende desafiar al resto de partidos. "Tendremos un equipo de calidad al que será difícil no apoyar", explica el candidato del partido fundado por Beppe Grillo, y en ocasiones considerado el equivalente a Podemos en Italia.

Usted tiene 31 años y se presenta como candidato para gobernar el país. ¿Qué queda de aquel chico de hace cinco años que se fue de Pomigliano d'Arco (Nápoles)? ¿Qué ha cambiado?

El deseo de no estar simplemente viendo lo que sucede, sino de esforzarme por cambiar las cosas en un país al que amo tanto. Este deseo siempre ha sido el mismo, igual que los valores e ideales que me ha transmitido mi familia. Fui el vicepresidente de la Cámara de los Diputados más joven de la historia de la República, un trabajo que normalmente se alcanza al final de una carrera, pero para mi fue mí un entrenamiento. Salgo con un bagaje de conocimientos que no tenía y que ahora quiero poner al servicio del país para cambiarlo a mejor.

¿Se esperaba tantas críticas y ataques? A día de hoy, ¿hay algo que todavía le duela?

Las críticas son constructivas y ayudan a mejorar; por el contrario los ataques gratuitos los he ignorado siempre y continuaré haciéndolo. Pero me hace gracia pensar que estos ataques vienen de los que han gobernado el país durante 20 años y lo han destruido.

Usted ha dicho: "Haremos convergencias entre programas, no alianzas". Pero si llegan al Quirinale, para aceptar el mandato deben alcanzar una mayoría parlamentaria. ¿Confirma que puede haber márgenes para limar su programa y espacio para propuestas de un posible socio de gobierno?

Nuestro programa son los 20 puntos que presentamos en Pescara (Abruzzo) y no hay discusión sobre ellos. Son necesarios para mejorar la calidad de vida de los italianos. Teniendo esto como base, si otras fuerzas políticas tienen ideas para mejorar la vida de los ciudadanos, ideas compatibles con nuestros valores y nuestro programa, pero especialmente con las necesidades reales de la ciudadanía, entonces estaremos contentos. Pero por el momento tomemos nota de que somos los únicos con un programa: el centro derecha tiene programas completamente equivocados, el centro izquierda ni siquiera los tiene.

Sabemos que presentará un equipo de gobierno antes de las elecciones. ¿Piensan incluir personalidades que puedan tener el favor de otras fuerzas políticas y que el día de las elecciones puedan servir de nexo de unión?

Siempre he dicho que nuestro equipo de gobierno será patrimonio del país y no solo del M5s. Queremos personas que tengan cabeza y corazón para poner orden en Italia. Tendremos un equipo de calidad al que será difícil no apoyar.

¿Beppe Grillo participará en alguna cita de la campaña electoral? ¿Participarán en iniciativas juntos?

Presentamos juntos el nuevo símbolo del partido en el Viminale —Ministerio del Interior— y volveremos a reunirnos antes del 4 de marzo.

Pasando a su programa económico. Uno de los puntos es la reducción de los tipos de IRPF. Renzi ha recortado 10 millones de IRPF y ha generado el ahorro de 80 euros al mes. ¿De cuánto será vuestra reducción y cuánto ganarán como consecuencia los ciudadanos?

Renzi no ha reducido el IRPF. Ha facilitado un bonus selectivo a los trabajadores por cuenta ajena, excluyendo a los más débiles y retirándoselo un año después a un millón de personas. Prometió una reducción real y después no la hizo efectiva. Nosotros tenemos un paquete completo de medidas para disminuir la presión fiscal: la reducción de los tipos de IRPF en todos los tramos de ingresos, con una rebaja media de 1.800 euros al año por persona, cerca de 150 euros al mes, y dando más fuerza a la clase media. Proponemos extender a todos los trabajadores que ganen menos de 10.000 euros la exención de tributar el IRPF, reducir a la mitad el IRAP (impuesto regional sobre la actividad productiva) en una legislatura y una simplificación fiscal drástica que pasa por la abolición de algunos estudios de sector, del Spesometro y de Equitalia, y por la fusión de los 16.000 bancos de datos de la administración pública que existen a día de hoy. Queremos reducirlos a 10.000, haciéndoles dialogar entre ellos y permitiendo a los contribuyentes cumplir sus plazos a través de una breve facturación electrónica.

Ha dicho recientemente que convocar el referéndum sobre el euro sería una situación de último recurso. ¿Cuál es el escenario para plantearse ese último recurso?

No quiero imaginármelo porque a día de hoy todas las condiciones son favorables para permanecer en el euro. El eje franco-alemán ya no es tan fuerte y podemos poner en valor el peso de Italia.

Hablando de Europa, en los últimos meses el Movimiento 5 Estrellas se ha convertido en la pesadilla para la estabilidad italiana en muchas cancillerías y ambientes económicos.

Nosotros hemos asumido la responsabilidad de no dejar el país sumido en el caos. Creo que quien se toma verdaderamente en serio la estabilidad debe preocuparse más de la coalición de centro derecha, donde Berlusconi (Forza Italia) dice una cosa y Salvini (Liga Norte) todo lo contrario. Con ellos la inestabilidad está asegurada.

Uno de los temas que gestionamos en común en Europa es el de la inmigración. Minniti —Ministro del Interior— ha recibido muchos elogios por su gestión. ¿Comparten algo con él? Si fuera necesario, ¿una vez en el gobierno repatriarían en masa a los inmigrantes clandestinos?

Recuerdo que Minniti (Partido Democrático) introdujo un código de conducta de las ONG, recogiendo el mensaje de alarma que nosotros lanzamos sobre algunas operaciones de salvamento en el Mediterráneo. En nuestro programa aspiramos al refuerzo de la cooperación internacional para firmar tratados sobre las repatriaciones y para fijar 10.000 nuevas contrataciones en las comisiones territoriales que permitan valorar en un mes, como en otros países europeos, si un inmigrante tiene derecho a permanecer o no en Italia.

Este artículo se publicó originalmente en la edición italiana de HuffPost y ha sido traducido y adaptado para España por Uxía Prieto. Puedes leer la entrevista completa aquí.