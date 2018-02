El chanante Julián López es un conocido amante de la música, aunque hasta ahora no se había pronunciado sobre la última edición de Operación Triunfo. Lo ha hecho dos días después de conocerse la victoria de Amaia y ha sido para compartir una foto suya con la de Pamplona.

Lo curioso de esa foto es que es de 2013, de cuando la triunfita tenía 14 años y no era todavía famosa. La ahora conocida como Amaia de España le había pedido una foto al humorista y fue la segunda publicación que hizo en su cuenta de Instagram preOT.

Los comentarios a la foto vinieron tiempo después y muchos fueron para alertar a Julián López de la coincidencia, quien no ha dudado en mostrársela a todos sus fans. "Cuando las ganadoras de OT me pedían fotos...", reza el texto que acompaña la imagen publicada en su perfil de Twitter y que ya cuenta con cerca de 2.000 Me gusta.