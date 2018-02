Los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang han empezado con una Ceremonia de Apertura de más de dos horas y las dos Coreas unidas bajo la misma bandera. Todo esto mientras de fondo sonaba Arirang, canción tradicional coreana por excelencia que es considerada el himno no oficial de los dos países y que narra la dramática historia de dos amantes que han sido separados.

El país asiático acoge los Juegos Olímpicos de Invierno, que se disputarán del 9 al 25 de febrero y hasta Google ha tenido un gesto con este acontecimiento que cada vez tiene más adeptos en España gracias a Javier Fernández, el patinador español más laureado de la historia.

España no es que sea el país que más deportistas envía a PyeongChang. Pocos pero bien avenidos. El combinado español parte con trece —ocho de nieve y cinco de hielo— que conforman una delegación pequeña pero "muy potente", en palabras del presidente de la Federación de Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus.

Estos son los deportistas que tratarán de colmar de premios el medallero español.

EN HIELO

Patinaje artístico

Javier Fernández

Doble campeón mundial (2015-16) y seis veces (seguidas) campeón de Europa (2013-18), SuperJavi es la principal baza del equipo español en los Juegos de PyeongChang, en los que parte entre los favoritos al oro en patinaje artístico.

El campeón madrileño, de 26 años, quiere sacarse en Gangneung, sede del patinaje artístico en los Juegos de PyeongChang, la espina de los pasados Juegos de Sochi, en los que un error de cálculo lo sacó del podio, para acabar en el cuarto puesto.

El perfeccionista de Cuatro Vientos busca que el destino le devuelva en Corea del Sur lo que le quitó en Rusia, donde ganó el japonés Yuzuru Hanyu.

Felipe Montoya

El deportista donostiarra de origen colombiano competirá en patinaje artístico individual. Montoya ha relata en una entrevista al diario AS que su meta es "estar entre los 24 mejores del corto", un puesto que da paso a la final.

El patinador está en la cita olímpica gracias a "su amigo de la infancia Javi Fernández" ya que gracias a él —por ganar el Mundial de 2017— España tiene dos plazas adicionales en los JJOO.

Su objetivo será batir su marca personal del programa corto, fijada en 67.73 puntos desde el Europeo de 2016.

Sara Hurtado y Kirill Jalyavin

La pareja de patinadores tiene ante sí el reto de superar su decimotercera posición en Sochi 2014.

Hurtado y Jalyavin vienen de terminar en octava posición en Campeonato de Europa de Patinaje Artístico, lo que les ha servido para que España pueda mandar a dos parejas de Danza al Europeo de 2019

Ambos llegan en un buen estado de forma. Sara y Kirill llegarán a PyeongChang tras batir su marca personal en el Europeo y con la esperanza de dar el salto que los coloque en los 10 mejores.

SKELETON

Ander Mirambell

Mirambell afronta a sus 34 años sus terceros Juegos Olímpicos. Como un Quijote del skeleton, fue uno de los pioneros tras su primera aparición en 2005.

Tras quedar en la posición número 24 en Vancouver en 2010 y la 26 en Sochi 2016, afronta la cita surcoreana con el sueño de estar entre los 15 primeros. "Estoy en mi mejor momento y hay que aprovecharlo", afirmó hace unos días en una entrevista a la agencia AFP.

Este deportista que jugó en las categorías inferiores del Espanyol de fútbol, fue decatleta y ahora trabaja ahora en la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

EN NIEVE

Esquí Alpino

Quim Salarich

Salarich ha sido el último en incorporarse a los JJOO después de que el pasado 6 de febrero se concediese a España una plaza adicional en esquí alpino.

El deportista competirá en la modalidad de eslalon en los que serán sus primeros Juegos Olímpicos. En esta prueba técnica, el catalán acabó vigesimoquinto en los Mundiales de Sankt Moritz del año pasado, mientras que el pasado mes de noviembre se subió al podio con el segundo puesto en el eslalon FIS celebrado en Diavolezza (Suiza).

En este 2018, el esquiador español ha conseguido una victoria y un tercer puesto en eslalon en las carreras Far East Cup disputadas este mes de enero en la estación surcoreana de High1 Resort y la FIS de Les Gets (Francia) por lo que no es descabellado pensar que puede hacer un buen papel en estos Juegos.

Juan del Campo

El vizcaíno de 23 años debuta en unos Juegos Olímpicos con la esperanza de hacer un buen papel en slalom.

Del Campo tiene la intención de quedar entre los 30 primeros, un puesto que le dará acceso a participar en la segunda manga. En la Copa del Mundo, quedó en la posición número 40, un puesto que lo dejó a solo 0.78 segundos del corte.

En enero de 2017 consiguió en el eslalon de Kitzbuhel la mejor posición de un español en la Copa del Mundo masculina en los últimos 30 años.

ESQUÍ NÓRDICO

Imanol Rojo

Rojo es considerado el mejor esquiador de fondo del momento. "Me siento mejor con los esquís que otros años", ha asegurado recientemente a Eurosport antes de disputar sus segundos JJOO. En 2017 ha conseguido su mejor puesto en un Mundial, donde quedó en el puesto 33.

Su objetivo es claro y preciso: mejorar su puesto en los anteriores JJOO de Socchi, donde quedó en el puesto 33.

"Estar entre los 20 primeros o cerca ya sería un logro", explica. El joven de 26 años ha participado en 22 pruebas de Copa del Mundo.

Martí Vigo

Martí Vigo será, a sus 20 años, el benjamín entre los deportistas que completarán el equipo español en los Juegos.

En su haber tiene haber logrado el mejor resultado en un mundial junior —puesto 14— para un esquiador nacional.

El aragonés participará en las pruebas de 15 kilómetros libre y en el sprint libre por equipos: "Lo daré todo. Quiero ser competitivo, estar a mi máximo nivel, tener buenas sensaciones y terminar lo más adelante posible, aunque sé que esta experiencia será, sobre todo, de aprendizaje. Tener 20 años en un deporte como el esquí de fondo implica que me queda muchísimo por aprender. Me quedan muchos entrenamientos por hacer para estar a un buen nivel", aseguraba en una entrevista a EFE antes de poner rumbo a Corea del Sur.

Consciente de que "en el esquí de fondo los resultados vienen con la edad", Martí Vigo considera que "dentro de cuatro u ocho años" será mejor de lo que es actualmente.

SNOWBOARD

Queralt Castellet

La rider barcelonesa será una de las principales bazas españolas (en halfpipe). "Éstos son los Juegos a los que mejor llego y no firmo un bronce porque quiero ganar", asegura a EFE.

Castellet, subcampeona del mundo en Kreischberg (Austria) hace tres años y que en Corea será olímpica por cuarta vez, ganó el mes pasado la prueba de la Copa del Mundo de Snowmass (Colorado, Estados Unidos), una semana antes de acabar tercera en la de Laax (Suiza). Por lo que llega a PyeongChang apuntando muy alto.

"Me siento contenta de poder estar ahí otra vez, porque quiere decir que el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. No creo que haya sido de suerte", afirmó.

Laro Herrero

El de Santander es uno de los principales snowboarders españoles y su especialidad es el campo a través. Herrero fue campeón de España en 2010 en la modalidad de Snowboardcross y de Giant Slalom.

Es su segunda participación en unos JJOO, en Sochi de 2014, Herrero acabó en la posición número 33 en campo a través.

Lucas Eguibar

El abanderado español ha confesado que el momento del desfile en la ceremonia de inauguración será "algo mágico" para él y ha asegurado que "el mayor reto" de su vida es conquistar una "medalla olímpica" a poder ser de oro.

"Estoy contento, disfrutando de estos días y de esta época. Tengo muchas ganas de llegar ya a Corea del Sur y de estar junto a mis compañeros. Yo creo que puede caer algo, voy bastante positivo. Sé que el mayor reto de mi vida es una medalla olímpica y ojalá que sea un oro. Tengo muchos retos aún, no me quiero quedar con la plata del Mundial. Para eso estoy entrenando y voy a ir a por ello", afirmó el deportista español que competirá en snowboard a Europa Press.

"Llevamos haciendo muy buen trabajo. Hay muy buenos deportes en invierno y además aquí hay españoles, así que se puede llegar hasta arriba. Con estos Juegos lo vamos a intentar aún más y una medalla ayudaría a impulsar todo esto. Ojalá que salga", sentenció.

Regino Hernández

El ceutí Regino Hernández disputará sus terceros Juegos Olímpicos con el objetivo de "luchar por una medalla" en la competición de snowboard.

"Estamos preparando los Juegos Olímpicos con mucha cautela. El físico es el punto más fuerte, porque en la temporada en febrero es cuando mejor se está y es ahí donde competiremos en las Olimpiadas", ha manifestado en Ceuta a EFE.

En sus primeros JJOO en Vancouver 2010 acabó en el puesto trigésimo primero y hace cuatro años en Socchi (Rusia) ocupó la posición vigésima primera en la prueba individual.