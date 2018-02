Una estudiante de Derecho de Vigo gana un juicio tras defenderse a sí misma

Elisa Castiello, de 22 años, todavía estudia cuarto de carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo. Sin embargo, bien podrían darle ya el título tras lo que acaba de hacer.

Según informa La Voz de Galicia, esta joven estudiante gallega ganó un juicio por su despido de la empresa de socorrismo para la que trabajó en verano. Lo sorprendente de la historia es que lo hizo defendiéndose a sí misma.

El rotativo gallego explica que Castiello viajó a León para la celebración del juicio, el pasado 17 de enero, y se puso una toga prestada para defenderse a sí misma desde el estrado.

Lo que la joven reclama es una indemnización de 1.500 euros, la cantidad que debía percibir durante el mes de agosto, que pasó de baja tras un accidente de moto. A la vuelta, fue despedida por bajo rendimiento y sólo percibió 136 euros de finiquito.

Pero Castiello no se defendió a sí misma para lucirse, ni mucho menos, sino por razones económicas. "No me podía pagar un abogado y descarté el de oficio: en lo social te puedes defender tú mismo; lo peleé como pude, estaba muy nerviosa porque era el primero de mi vida", explica a La Voz de Galicia.

Según explica este medio, se preparó repasando sus apuntes de Laboral, pidiendo consejo al decano de Derecho de León, buscando pruebas y guardándose un as en la manga: una conversación grabada sobre su despido con un jefe, que presentó para sorpresa de todos.

Algo que le valió para que la sentencia estimara parcialmente su demanda, aunque Castiello quiere presentar un recurso de reposición para lograr los 1.500 euros de indemnización por daños y perjuicios.

Sin duda, Castiello lo hizo mucho mejor que Homer: