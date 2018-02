El miedo a los abusos sexuales se extiende en los centros de refugiados en Grecia

Las denuncias de abusos sexuales e incidentes violentos en centros para la recepción de refugiados en Grecia han añadido un nuevo motivo de preocupación para la ONU, hasta el punto de que "incluso bañarse durante el día puede ser peligroso".

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha informado de que más de 600 solicitantes de asilo instalados en las islas del Egeo denunciaron en 2017 haber sido víctimas de violencia sexual o de género. Una cuarta parte habría sufrido estos ataques ya en territorio griego.

Una portavoz de ACNUR, Cécile Pouilly, ha advertido en rueda de prensa de que la situación es especialmente preocupante en los centros de recepción de Moria, en la isla de Lesbos, y de Vathy, en la de Samos, donde viven un total de 5.500 personas -más del doble de su teórica capacidad-.

