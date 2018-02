El 'recadito' de Rahola sobre Piqué después de que el autobús del Barça saliera apedreado de Valencia

La periodista Pilar Rahola le ha mandado un recadito al presidente de LaLiga, Javier Tebas, tras la polémica por la celebración de un gol del barcelonista Gerard Piqué mandando callar a la afición del Espanyol, y después de que aficionados del Valencia apedreasen el autobús del Barça en la noche de este jueves, tras la victoria culé frente a los valencianistas en la semifinal de la Copa del Rey.

Según ha informado Mundo Deportivo, la Policía ya ha podido interceptar al culpable del ataque.

Las palabras de Rahola han generado decenas de reacciones en Twitter en cuestión de pocos minutos:

Esto no es odio, son unos chavales muy guapos y emocionados que no saben controlar el amor y cariño que tienen por el Valencia, no te jode... Que trist tot Pilar!!!