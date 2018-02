Operación Triunfo se ha convertido en todo un fenómeno tanto mediático, como musical. El regreso del formato a la televisión ha hecho que las canciones del programa se hayan convertido en las más escuchadas a nivel nacional e incluso internacional en Spotify, según datos ofrecidos por la plataforma.

De hecho, la candidata para Eurovisión de Aitana y Ana Guerra, Lo Malo, se coló en el número 11 del Top viral global de Spotify, algo que no consiguió Tu canción, la elegida para representar a España en el festival europeo interpretada por Amaia y Alfred. Pero, ¿cuál es el concursante más escuchado? ¿Y la canción que más lo ha petado en Spotify?

Además del hit de trap feminista de AitanaWar, Amaia es la gran triunfadora en número de reproducciones en la plataforma. Dentro de las 10 más escuchadas del programa se encuentran Shake it out, Con las ganas, City of stars y Tu canción, junto a Alfred, y Con las ganas, junto a Aitana.

La primera canción en entrar en el Top 200 de esta plataforma fue City of Stars, una de las actuaciones más recordadas de esta edición por la química entre Alfred y Amaia, que entró en el mes de diciembre. Esta fue la que abrió el camino en Spotify y, desde entonces, OT ha inundado la plataforma.

El boom de Eurovisión

Lo Malo no ha sido la única de las candidatas a Eurovisión que ha conseguido colarse entre las más escuchadas de Spotify, también lo han hecho Tu canción y Arde, el tema de Aitana para el certamen. De hecho, las nueve canciones propuestos para representar a España en Lisboa entraron al Top 200 el mismo día de la gala, el 29 de enero.

Además, todas ellas se mantienen a día 6 de febrero en dicho ranking lideradas por Lo Malo en el número 2 y Tu canción en el número 5.

Las versiones multiplican los datos de las originales

El tirón de Amaia, Alfred, Aitana y compañía ha hecho que hasta las canciones originales interpretadas en las diferentes galas también hayan aumentado sus reproducciones.

Por ejemplo, M Clan multiplicó casi por 10 sus escuchas de Miedo entre el lunes 29 de enero y el viernes 2 de febrero, tras la interpretación de Amaia en la final. La canción País tropical de la brasileña Gal Costa aumentó un 688% las reproducciones entre el 15 y el 16 de enero, después de que la cantaran todos los concursantes en la gala 11. La interpretación de Eloise de Agoney también en esa gala hizo que la original, de Tino Casal, se reprodujese un 640% de veces más.

Concursantes OT 2017 Concursantes OT 2017



1 of 18 Comparte esta galería:





​