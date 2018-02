Junts per Catalunya registra su modificación de la ley para investir a Puigdemont a distancia

JxCat ha llevado este viernes al registro del Parlament una propuesta para modificar la Ley de la Presidencia de la Generalitat y así poder investir a distancia a su candidato a presidir el Govern, Carles Puigdemont, han informado a Europa Press fuentes de la candidatura.

JxCat ha presentado la iniciativa en solitario, y ha pedido a la Mesa del Parlament que se tramite por el procedimiento de lectura única, el mecanismo de máxima urgencia que la Cámara contempla para aprobar una norma, han publicado varios medios.

JxCat registra la iniciativa dos días después de que ERC advirtiera de que la ven difícilmente viable porque sería impugnada de forma inmediata ante el Tribunal Constitucional (TC) y abriría un nuevo contencioso con el Estado.