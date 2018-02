Donde dije digo, digo Diego. De los grandes titulares y proclamas entre la multitud a la versión constitucionalista. La Vanguardia ha hecho públicos algunos extractos de las declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de varios de los consellers cesados. Y, de repente, ante el magistrado la DUI se convirtió en simbólica, la Constitución se acataba como la principal norma y los políticos defendieron el marco legal existente. No hace falta leer mucho, es mejor escuchar.

Carme Forcadell: "No aprobé nada, señoría"

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell afirmó ante el juez que el 27 de octubre, cuando se aprobó la declaración unilateral de independencia (DUI), "no se proclamó nada" y se limitó a leer lo que le dijo el entonces portavoz adjunto de Junts per Sí y hoy presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent.

Forcadell atribuyó a Torrent la petición de leer la declaración votada en el Parlament, "una petición como muchas otras veces ha habido en este sentido". "No proclamé nada. Sólo dije si la propuesta estaba aprobada o suspendida", enfatizó, a la vez que subrayó que fue "una propuesta de resolución como otras tantas". "Una declaración exclusivamente política, simbólica y que no se publicó en el boletín. No tiene efectos jurídicos ni prácticos", agregó.

Romeva: "Dejé de ejercer como conseller"

El exconseller de Exteriores Raül Romeva dijo que, a pesar de no estar de acuerdo con el 155, "a efectos prácticos" dejó de "ejercer como conseller". "De hecho, no volví a mi despacho", subrayó.

"No hemos tomado ninguna decisión como Govern en este tiempo", ilustró ante el juez, antes de afirmar que en esta legislatura siempre habrá que buscar siempre las soluciones "más acordadas".

Turull: "Insistiremos y no pararemos de insistir en la negociación y en el diálogo"

El conseller cesado de Presidencia, Jordi Turull, apeló a la necesidad de insistir en la negociación y el diálogo. Asimismo, hace referencia explícita al "marco constitucional y legal".

Mundó: "La vía unilateral no puede dar una respuesta"

El exconseller de Justicia, Carles Mundó, manifestó que la "vía unilateral no es una vía que pueda dar respuesta".

"Yo creo que la vía adecuada es la escocesa. En ningún momento he rehuido del cumplimiento de las leyes. Y, además, la Constitución entiendo que se puede entender de una manera extensiva. Es decir, no hay una única manera de interpretar la Constitución. Entiendo que justamente una norma fundamental como es la Constitución es la llave que debe permitir abrir todas las puertas".

Forn: "En ningún momento he jugado a los soldados ni a hacer ejércitos"

El exconseller de Interior, Joaquim Forn, declaró que en una reunión con Carles Puigdemont le dijo que en el momento que hubiera un mandamiento judicial o de Fiscalía se cumpliría. "El presidente me dice 'haz lo que tengas que hacer", agregó.

Asimismo, comentó que el "presidente siempre ha dicho que la DUI era simbólica". Y proclamó que los Mossos "cumplieron todos los mandatos judiciales". Según Forn, "el 1-O, Guardia Civil y Policía no acudieron a la reunión con los Mossos".

"En ningún momento he jugado ni a los soldados ni a hacer ejércitos", resumió.

Josep Rull: "El marco político jurídico existente"

El exconseller de Territorio Josep Rull aseveró: "Partimos de la base de que la Constitución española tiene una capacidad amplísima de poder ser interpretada y que la voluntad política de una parte del pueblo de Cataluña que podemos representar y que me gustaría volver a representar puede canalizarse a través del marco jurídico político vigente".