Revela que es transexual en su grupo de whatsapp de la Universidad y esta es la reacción de sus compañeros

"Bueno chicos, seré breve". Así empezó Daniel el mensaje con el que comunicó a sus compañeros de clase, en el grupo de WhatsApp de la universidad, que es transexual, que es un chico y que a partir de ahora le gustaría que le llamasen así, Daniel.

El joven explicaba en su mensaje que debido "a unos acontecimientos de mi vida y cómo me he sentido me he dado cuenta de lo que soy de verdad así que me quiero presentar de nuevo tal cual soy (...). Soy un chico trans, a partir de ahora por tanto me gustaría que me trataseis por lo que soy, un chico".

El de Daniel fue un paso valiente, porque la integración y la tolerancia no están asegurados. La respuesta de sus compañeros, sin embargo, fue unánimemente positiva. Uno de ellos ha compartido las capturas de pantalla del grupo.

Un compañero de clase sale en el grupo de whatsapp como trans y esta es la reacción de la clase. Así sí ❤👏 pic.twitter.com/dVt8pSPp1Q — Daniel (@DanMaciasLit) 8 de febrero de 2018

"Encantada, Daniel", "encantado Daniel"... escribieron todos, con total naturalidad. Y, por desgracia, esa naturalidad es sorprendente, a juzgar por las reacciones que la conversación ha provocado en Twitter:

