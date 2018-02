Tira a su hámster por el inodoro al no poder volar con él

Belen Aldecosea, una joven de 21 años de Florida (EEUU), nunca olvidará el pasado 21 de noviembre.

Ese día, según denuncia a la prensa norteamericana, se vio obligada a tirar a su pequeño hámster Pebbles por el inodoro.

¿La razón? Que no pudo subir al avión que tenía que coger desde Pensilvania, donde estudia, hasta su casa en Florida. Aldecosea denuncia que la compañía aérea Spirit Airlines, después de decirle dos veces que sí podría volar con su mascota, finalmente se lo impidió.

Es más, según esta joven, un empleado de la aerolínea le sugirió que lo tirara por el inodoro como terminó haciendo porque, dice, "no tenía otra opción".

Sin embargo, los responsables de Spirit Airlines han negado este extremo. "En ningún momento, ninguno de nuestros agentes sugirió a la pasajera que tirara el animal por el váter", han dicho, aunque sí han admitido que fue un error decirle que sí podría volar con el roedor.

¿Y por qué Aldecosea no optó por salvar al animal? Según explica, no podía perder ese vuelo porque tenía una cita médica. Además, intentó alquilar un coche sin éxito, por lo que no sabía qué más hacer. "Pebbles tenía miedo. Yo también. Era horrible pensar en tirarla por el inodoro. Estuve llorando durante diez minutos antes de hacerlo", declaró al Miami Herald.

El caso tiene más enjundia, ya que el animal era un hámster de apoyo emocional recomendado por su médico, por lo que Aldecosea está pensando en demandar a la compañía.