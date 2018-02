Álvaro Vázquez, jugador del Nàstic de Tarragona y hermano de Raoul, concursante de 'Operación Triunfo 2017', ha criticado duramente al programa por la elección de canciones para la gala especial que se celebrará el próximo martes.

En esa gala, según anunció ayer la organización, cantarán en solitario las tres primeras clasificadas: Amaia, Aitana y Miriam; mientras que los otros dos finalistas, Alfred y Ana, lo harán acompañados.

Junto a ellos, también participarán en los dúos Agoney, Cepeda, Roi, Marina y Mimi. El resto actuará en las canciones grupales.

En ese resto está Raoul, cuyo hermano, Álvaro Vázquez, ha mostrado su indignación en Twitter con la elección de los temas: "Entonces, para que me quede claro, ¿qué canciones canta mi hermano Raoul en la gala del martes? ¡Gracias!", preguntó citando al programa, a la directora de la Academia, Noemí Galera, y al director musical, Manu Guix.

Vázquez se sumaba así a las críticas que muchos habían vertido en las redes sociales contra la elección de los temas por parte de la organización, haciendo que fuera 'trending topic' la etiqueta #InjusticiOT9F.

No es tan difícil sumar 3 duetos entre los que no cantan y es fácil el reparto entre ellos:

Raoul y Thalia: Cake by the ocean

Juan Antonio y Mireya: Corre

Ricky y Nerea: I have the time of my life.

QUE NO ES TAN DIFÍCIL COÑO, QUE NO SON NI DIEZ PUTOS MINUTOS.#InjusticiOT9F