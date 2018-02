Cachondeo con esta nueva 'frase célebre' de Rajoy

Mariano Rajoy lo ha vuelto a hacer. No, recortar algún servicio social no (que sepamos), sino pronunciar una frase de las suyas.

Ocurrió durante un almuerzo informativo con el diario ABC, durante el cual, en la ronda de preguntas de los periodistas, fue preguntado por el posible sucesor de Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía en caso de que fuera elegido como vicepresidente del BCE.

De hecho, la pregunta concreta fue si cabría la posibilidad de que fuera una mujer la elegida.

Rajoy, tras encogerse de hombros y poner cara de "a mí qué me cuentas", soltó la frase:

"No, no, no descarto que sea una mujer el ministro (sic) de Economía... y tampoco que sea un hombre".

Frase que despertó las risas de los allí presentes y, por supuesto, el cachondeo en Twitter:

