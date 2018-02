Muere Liam Miller, exjugador del Manchester United, a los 36 años

El exfutbolista irlandés del Manchester United Liam Miller ha muerto a los 36 años a causa de un cáncer de páncreas que le fue detectado el pasado noviembre, informó hoy el Celtic de Glasgow, el club en el que comenzó su carrera.

Miller, que recibió tratamiento en Estados Unidos e Irlanda, jugó dos años en Old Trafford, a las órdenes del técnico Alex Ferguson, entre 2004 y 2006, y militó después en el Leeds United, el Sunderland y el Queens Park Rangers.

"Todos en el Celtic estamos profundamente entristecidos tras conocer el fallecimiento del centrocampista Liam Miller. Nuestros pensamientos y nuestras plegarias están con su familia y sus amigos en estos momentos", señaló el club en Twitter.

Everyone at #CelticFC is deeply saddened to hear of the passing of former midfielder Liam Miller. Our thoughts and prayers are with his family and friends at this time.



RIP Liam, YNWA. pic.twitter.com/vMkT1CtJ2m