Amaia Romero, ganadora de 'Operación Triunfo 2017', se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales incluso antes de hacerse con el concurso musical de TVE.

Desde que salió de la Academia, sus directos en Instagram se llenan con miles y miles de seguidores haciéndole preguntas y ayer viernes por fin se estrenó en Twitter con varios mensajes en los que aseguraba no tener mucha idea de cómo funcionaba esta red social. Tuits que, por supuesto, lograron miles y miles de retuits.

Tan grande es el fenómeno Amaia que ya le ha salido una imitadora. Una joven de 15 años de Sevilla llamada Ana Marco (@anamarcoo), que ha colgado este vídeo en Twitter, donde resulta impresionante la mimetización con la cantante navarra.

Desde la voz hasta la cara, Marco parece Amaia. Normal la reacción que ha habido en las redes:

Pero la estás imitando no? No hablas de esa forma no? 🙃