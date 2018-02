Una usuaria denuncia que una telefonista de Jazztel la insultó por hablar en catalán

Un usuario de Twitter ha compartido una conversación en la que supuestamente una telefonista de la compañía Jazztel llamaba "subnormal" a una mujer que respondió en catalán.

Esta es la conversación, colgada en Twitter por el usuario @ericcatalunya:

- "Hola, buenos días".

- "Bon dia".

- "Soy Virginia, responsable en el Departamento de Calidad de Jazztel".

- "Si us plau no truqueu més esteu trucant cada dia" ("Por favor, no llaméis más, que me estáis llamando todos los días")

- "Y si me habla usted en castellano igual lo entiendo".

- "Ja, però és que estàs trucant a Barcelona, qui hauries de saber l'idioma ets tu" ("Ya, pero es que estás llamando a Barcelona, quien debería de saber el idioma eres tú").

- "Dice, 'es que estás llamando a Barcelona, lo curioso es que me llames tú', la subnormal esta".

- "Tranquila, tinc la trucada gravada" ("Tranquila, tengo la llamada grabada").

- "Claro, pues hable, hable en catalán... una independentista de estas subnormales".