El polémico comentario del rey Juan Carlos a José María García

El programa Salvados de LaSexta ha emitido esta noche un programa muy especial en el que ha juntado a dos antiguos enemigos: los periodistas José María García y José Ramón de la Morena.

En un momento del programa, el conductor del espacio, Jordi Évole, pregunta a García sobre su relación con el rey emérito, Juan Carlos de Borbón.

El locutor lamentó que, tras su abdicación, el rey no le haya llamado "ni una sola vez". "Yo me he portado con don Juan Carlos de maravilla, pero desde que él dejó de ser rey, ni una llamada", aseguró.

Después, contó una anécdota, cuando se encontró al rey en la Clínica Cemtro un día que llevó "un jersey muy llamativo". "Y me dijo: no sabía que te vestías de maricón", ha relatado.

Un comentario que, según ha dicho García, sorprendió al periodista.

Y que ha indignado a muchos en las redes sociales:

