Juan Carlos I cuelga el teléfono a Évole por hablarle de Botswana y muchos le afean al periodista su encerrona

El periodista Jordi Évole ha juntado en su último Salvados a dos antiguos enemigos: los periodistas José María García y José Ramón de la Morena. En el marco de su charla con el primero, Évole mantuvo una conversación telefónica con el rey emérito Juan Carlos I que, por lo que se desprende de las palabras del monarca, estaba destinada a hablar en exclusiva del veterano periodista.

Pero Évole se salió del tema acordado y terminó en Botswana, algo que el rey emérito le afeó y por lo que le colgó el teléfono. La conversación se desarrolló así:

Pese a la protesta de Évole por el hecho de que un rey le colgase el teléfono, han sido muchos quienes se han apresurado en Twitter a defender al monarca y a afearle a Évole que le pillara a traición:

Yo lo entiendo, si quieres que haga una entrevista, solicítalo. Pero si le han dicho que vais a hablar de JM García, no le saltes con otros temas. Él ha cumplido su parte, Jordi no.

a mí me pasaría igual. Me llama El Follonero para hacer una entrevista y es como si @CarmendMairena me llamara para empastarme una muela: me lo tomaría a cachondeo y colgaría.