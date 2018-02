Fuertes criticas a Javier Marías por un artículo en el que critica el movimiento contra el acoso sexual #Metoo

No es la primera vez que el escritor Javier Marías se convierte en Trending Topic al final de la semana por sus artículos publicados en El País Semanal. Tras sus polémicas palabras contra el feminismo y Gloria Fuertes, en las que se refería al éxito de la poeta como un resultado de que "una corriente feminista" haya optado "por decir que cuando las mujeres hacen algo es extraordinario por decreto", Marías ha vuelto a estar en boca de todos este domingo al señalar al movimiento #Metoo como una "barra libre" para mujeres "envidiosas, despechadas, malvadas o misándricas".

En el artículo, titulado Ojo con la barra libre, Marías argumenta que las prácticas de las que se acusa a Harvey Weinstein "son viejas como el mundo". Para ello, explica el concepto "couch casting" (cásting del sofá), refiriéndose a las "pruebas" a las que se veían sometidas las actrices de Hollywood. Pese a tachar la práctica de "repugnante", justifica que "en ella no había violencia", ya que se trataba de una especie de "transacción".

Las críticas en Twitter al autor no tardaron en llegar de los distintos usuarios que le han calificado de "machista" o "misógino".

Javier Marías: Es rotundamente FALSO que cualquier varón acusado de acoso sea considerado automáticamente culpable. Se han necesitado años, una investigación exhaustiva y el testimonio de CIENTOS de víctimas... para exponer a Weinstein. Y aún así, Wenstein no está en la cárcel,

Javier Marías ha vuelto a ser durísimo contra quienes hacen de España un país de trabajadores pobres y de periódicos subvencionados por gobiernos corruptos. Que no, que es coña. Sigue encabezonado con el feminismo. Encabezonado en no entenderlo, quiero decir.

Javier Marías considera algo normal que para conseguir un trabajo tengas que tener sexo con quien te lo ofrece, no ve la necesidad ni la situación de poder. Afirma que podían haber dicho que no, el no tener para comer o donde vivir ahora es opción. El mito de la libre elección.