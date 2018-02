JJOO en Pyeongchang: lo que esconde el acercamiento entre las dos Coreas

Las dos Coreas han dado un paso histórico en sus relaciones diplomáticas con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en Pyeongchang. Primero, Corea del Norte aceptó abrir un canal de comunicación directa con Corea del Sur de cara a los Juegos; días más tarde, las dos Coreas acordaron desfilar juntas; y el viernes 9 de febrero, durante la ceremonia de inauguración, se dio el gran momento: la hermana de Kim Jong Un, líder norcoreano, y Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur, se dieron la mano.

En un contexto marcado por la progresión de programas nucleares norcoreanos y las amenazas y ofensas entre Kim Jong-Un y Donald Trump, el dirigente norcoreano se pronunció el mes pasado —para sorpresa general— en favor de una mejora de las relaciones entre las dos Coreas.

"Debemos mejorar las relaciones Norte-Sur, que ahora están congeladas, y lograr que este año suponga un giro en la historia nacional", lanzó durante su discurso de Año Nuevo a la nación. Esta voluntad de apertura desembocaba en "discusiones de alto nivel" entre las dos naciones y en la participación del Norte en los Juegos Olímpicos.

El broche de oro de esta vuelta al diálogo se producía este viernes 9 de febrero, con el encuentro entre la hermana de Kim Jong-Un, Kim Yo Jong, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in. Este giro estratégico tan espectacular como repentino entre las dos Coreas hace que se plantee la cuestión sobre las motivaciones reales de Piongyang, siempre dispuesto a enseñar su musculatura en el desfile militar organizado a pocas horas de la ceremonia de inauguración de los Juegos.

No es la primera vez que Kim Jong Un se distingue por una actitud bastante paradójica. En su discurso de sosiego con el Sur, el líder norcoreano se preocupó, por ejemplo, de advertir a Washington de que tenía muy a mano el "botón nuclear". Una actitud de desafío a medida que crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte desde la llegada de Donald Trump al poder, con insultos personales y una fuerte presión económica incluidos.

El presidente estadounidense consideró que la mano tendida de Kim Jong Un hacia Seúl era fruto de las sanciones impuestas a Corea del Norte. "Las sanciones y las 'otras' presiones empiezan a tener un gran impacto en Corea del Norte", escribió Trump en Twitter. "El hombre cohete ahora quiere hablar con Corea del Sur por primera vez", dijo utilizando el apodo que pone a Kim Jong Un de forma habitual. "Puede que sea una buena noticia, puede que no. Ya veremos", añadió.

