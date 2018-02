VIRALES

La versión maña de 'Suéltalo', la canción de 'Frozen', se ríe del cierzo helador

Quien haya estado en Aragón sabe lo que es el cierzo, una pesadilla para todos los maños en forma de viento helador que conoce bien el 'youtuber' Alberto Rodríguez (Dubidub). Este soriano asentado en Zaragoza, que suele hacer videoclips para parodiar su vida en la capital maña, ha dedicado su última grabación a este aire gélido. Disfrazado de Elsa, ha reescrito 'Let it go', la canción más famosa de 'Frozen'. El estribillo dice ahora ♪ ♬ Del copón, del copón, hace un cierzo estremecedor♪ ♬ y una de las frases claves recuerda que ♪ ♬ Aragón es un reino con un cierzo infernal ♪ ♬ .