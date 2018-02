Palomo Spain: "La ropa de Inditex no tiene calidad ni mano de obra justa detrás"

El diseñador Alejandro Gómez Palomo, más conocido como Palomo Spain, ha sido uno de los invitados de este domingo del Chester, el programa de entrevistas de Cuatro presentado por Risto Mejide. Uno de los temas más polémicos de la entrevista ha sido cuando el presentador le ha preguntado por Inditex. En más de una ocasión, el diseñador ha acusado a la franquicia de tiendas de moda de copiar las colecciones y de aprovecharse de meses de trabajo de los diseñadores.

A pesar de que en esta ocasión Palomo fue más tibio en sus críticas, no dejó pasar la oportunidad de decir una vez más lo que opina sobre el gigante textil. "¿Por qué les has metido tanta caña?", le preguntó Mejide. "Yo tengo el corazón dividido con respecto a Inditex. Por una parte me parece una cosa muy bonita acercar la moda real a la gente de a pie. Porque ellos [Inditex] miran directamente las colecciones reales y las reproducen de una forma muy barata para que todo el mundo pueda acceder a ella", explicó Palomo. "Y eso me parece estupendo, pero por otra parte se ha perdido la cultura de la moda", añadió el diseñador.

Calidad o cantidad

"¿Qué significa eso?", quiso saber entonces el presentador. "Pues que la gente de España ya no invierte en comprarse un buen traje o una buena camisa o un buen jersey. Prefieren comprarse cinco chupilleces en Zara por 200 euros o 300, en lugar de gastarse esos 300 euros en un buen zapato que te va a durar cinco años o en un buen jersey al que no le van a salir pelotillas enseguida. Porque cuando inviertes en moda, inviertes en diseño, pero también en calidad", argumentó Palomo.

Mejide le preguntó su opinión por la calidad de Inditex. "¿Cómo va a tener calidad? ¿Con esos precios? Es imposible. Ni tienen calidad ni mano de obra justa detrás", acusó el diseñador.

"Yo trabajo con unas costureras de mi pueblo y todas ganan un buen sueldo. Yo, para vender una camisa y tener beneficios la tengo que vender como mínimo a 180 euros", afirmó el diseñador. "Para que yo vendiese esa camisa a 20 euros tendría que tener otro tipo de gente trabajando, no podría pagarle el sueldo que tienen, no podría pagar la tela que tienen... porque ya solo la tela me cuesta más que lo que cuesta la camisa allí [en Inditex]", se excusó Palomo.

Palomo reconoció que Inditex tiene muchos recursos para innovar en herramientas de corte y confección, pero insistió en que los diseños de la franquicia son novedosos porque los sacan de lo que ven en las pasarelas. "¿Entonces Inditex copia?", precisó Mejide. "Copian o se inspiran muy fuertemente. Pero no es que lo diga yo, es que cualquiera que sepa algo de mode lo ve", insistió.

"Lo hacen para acercar la moda a la gente de a pie. Te puede parecer bien o mal. A mí me parece bien que si no tienes dinero y quieres vestir como si fueses vestido de Baleciaga pues te vas a Zara y lo vas a poder conseguir y vas a ir monísimo", afirmó.

Entrevista para trabajar en Inditex

Palomo admitió haber hecho una entrevista durante su época de estudiante de diseño en Londres. "Mis padres pensaron que me salió estupenda pero nunca me volvieron a llamar", admitió. El diseñador opinó que se debió a que sus ideas no iban por el mismo camino que las de la franquicia. "Yo era mucho más romántico. Veía el mundo más idealizado, tocando un lujo alejado del mainstream que hace Inditex... que por otra parte me parece estupendo", concluyó Palomo.

Puedes ver la entrevista completa pinchando aquí.