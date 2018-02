La youtuber Ter, ha compartido en su cuenta de Twitter un emotivo mensaje que dejó escrito su abuela en 1947 y que muchos están compartiendo de forma masiva en redes.

Ter se ha incorporado recientemente como colaboradora de La resistencia, el nuevo programa del cómico David Broncano en #0.

"Si trato a los chicos como yo quisiera, con camaradería, amistad, confianza, compañerismo, de un modo natural, no es bien visto, no debo hacerlo, es rebajarse y ser una fresca. Si adopto la otra postura, discreta e indiferente, se me tacha de orgullosa", reza el mensaje, que en pocas horas tiene más de 4.300 retuits y casi 12.000 Me gusta.

Diario de mi abuela,1947



Poco después, la youtuber ha vuelto a publicar otro mensaje dedicado a los que dudan de la veracidad del mensaje: