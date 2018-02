Beatriz Rico ha compartido con sus seguidores un hilo en su Twitter en el que cuenta cómo se volvió adicta a las pastillas de creatina, un ácido orgánico nitrogenado que se usa para hinchar los músculos, y cómo llegó a obsesionarse con su cuerpo llegando a poner en riesgo su salud.

Para que su experiencia sirva de ejemplo, la actriz y presentadora ha decidido contar su caso, ahora que se ha deshecho de su adicción.

En el hilo, Rico ha señalado las consecuencias negativas de consumir este tipo de suplementos alimenticios y ha asegurado que ha aprendido la lección. "MEN SANA IN CORPORE SANO. Pero de verdad. En serio: no toméis mierdas. Siempre pasan factura", ha escrito.

Este es el hilo completo:

Voy a contaros una historia sobre mí. Os la cuento porque hoy abrí los ojos. Me siento tan aliviada que ni me da vergüenza compartirla. Hace varios años empecé a obsesionarme con los entrenamientos y la musculación. Espalda. Hombro. Trapecio. Abro hilo. pic.twitter.com/jbtefRitMw

Cuando entras en esta dinámica no te parece mal, al fin y al cabo el deporte está bien visto! Lo malo empieza cuando pasas de las proteínas post-entrenamiento a cosas "diferentes" con tal de rendir/aumentar músculo. Pero te obsesionas y no escuchas.

Lo malo de obsesionarte es que no razonas. Hace varias semanas empecé a notar que "engordaba". Dos tallas más de pantalón, un abdomen que no reconocía. Qué hice? Dieta salvaje. Cenar infusiones. Comprar píldoras que te sacian de fibra.

Cada vez más débil; cada vez más "gorda". Cada vez pasando más hambre. No entendía nada! Eso sí, sufría y no se lo contaba a nadie. Hoy en el vestuario me estaba mirando el perfil y algo no encajaba. Eso no "era mío" 🤔