Crece la tensión entre ERC y Junts por los pasos de Torrent sobre la investidura de Puigdemont

Sube la tensión entre los partidos independentistas. Este martes 13 deja enfrentamientos entre Junts per Catalunya y ERC por dos temas calientes: la decisión de llevar el caso de la investidura de Carles Puigdemont al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la reforma de la ley de Presidencia.

JxCat y ERC se han enfrentado durante la reunión de la Mesa del Parlament por la modificación de la Ley de la Presidencia para facilitar la investidura a distancia del candidato Carles Puigdemont (JxCat), han explicado diversas fuentes parlamentarias.

JxCat registró el viernes una iniciativa en solitario para modificar esta ley y legalizar una investidura telemática, y lo habitual hubiera sido que la Mesa lo analizara en su reunión de este martes.

Pero el presidente, Roger Torrent, no lo incluyó en el orden del día porque la propuesta que registró JxCat tenía defectos de forma que hubieran provocado que se rechazara directamente.

Fuentes del entorno de Torrent han indicado que, al no llevarse la iniciativa a la reunión de este martes, JxCat tiene ahora margen de modificar su petición y hacer que no tenga defectos de forma.

"Hay prisa"

Aunque no estuviera en el orden del día, los miembros de JxCat en la Mesa han preguntado a Torrent por qué no se podía debatir y le han recordado que "hay prisa" para tramitar esa iniciativa.

Torrent les ha respondido precisamente que la iniciativa tenía defectos de forma y que se hubiera rechazado en caso de llegar a la Mesa, y les ha animado a hacer las modificaciones oportunas.

La reunión de la Mesa ha sido tensa

Las explicaciones no han convencido a JxCat y se ha producido un rifirrafe de reproches con Torrent, una situación "tensa, que evidencia que hay muchas disputas" entre ambos partidos, según las citadas fuentes.

Este episodio ha provocado que la reunión de la Mesa haya sido más larga de lo habitual y que haya durado casi tres horas, con un inhabitual receso de unos 15 minutos.

La lucha ha seguido por la tarde a raíz de la decisión de buscar amparo en Estrasburgo de cara a la investidura. JxCat ha criticado a Torrent por su decisión "arbitraria y unilateral" de presentar una demanda al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y ha avisado de que este paso puede "chocar" con la estrategia de defensa de Carles Puigdemont.

Los diputados de JxCat Eduard Pujol y Gemma Geis, en una rueda de prensa en el Parlament, han admitido que han acogido con "perplejidad" el anuncio de Torrent de acudir a Estrasburgo, sensación que han compartido esta mañana en una conversación por videoconferencia con Carles Puigdemont.

Pujol ha señalado que las garantías para la investidura de Puigdemont "no hay que ir a buscarlas demasiado lejos, ni en Estrasburgo ni en ningún otro lugar", ya que las tienen "al alcance" en el reglamento del Parlament: "Lo que tenemos que hacer es creérnoslo y ponernos en marcha", ha zanjado.

ERC: "No es serio, no es de recibo ni es justo"

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha salido a contestar inmediatamente y ha expresado "perplejidad" por las críticas de JxCat al presidente del Parlament. En este punto, ha pedido acabar con los "reproches" entre soberanistas para poder "retomar" las negociaciones con "el máximo rigor".

Sabrià ha admitido que se han quedado "perplejos" al escuchar las críticas a Torrent, cuando lo que ha hecho el presidente del Parlament es "llevar a la práctica" una propuesta que, según ha dicho, "parte de JxCat".

"No es serio, no es de recibo ni es justo", ha sentenciado el portavoz de Esquerra, que ha instado a JxCat a "acabar con los trapos sucios, dejar atrás los reproches y ponerse a trabajar", no sin recalcar antes que "nadie está más comprometido con esta república que ERC".

Ha señalado que, por parte de Esquerra, el cruce de reproches no afectará a la negociación, que ha pedido "retomar hoy mismo", sin clarificar si habrá reuniones ya esta tarde con JxCat en aras de la "discreción" y el "máximo rigor" que ha rogado a todas las partes.

Sabrià ha insistido en que se debe trabajar en un "acuerdo global", que incluya la investidura, un ejecutivo "efectivo" y un plan de gobierno para la legislatura, puntos que considera que se deberían anunciar solo cuando estén todos cerrados.