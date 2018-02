Cristina Castaño ha compartido una foto en Instagram que ha dejado a todos sin palabras. La actriz protagonista de Cuerpo de élite (Antena 3) ha subido a la red social una imagen junto a Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, nieto del rey Juan Carlos y de Doña Sofía.

La intérprete ha querido explicar en su cuenta —donde tiene más de 712.000 seguidores— que así fue como se preparó su personaje para la serie.

"He aquí una prueba de cómo me gusta prepararme los personajes. Puro método. Este guiño no lo entenderá todo el mundo. Sólo los 4.200.000 espectadores que vieron el primer capítulo de Cuerpo de élite. Por cierto, gracias. Por cierto, mañana a las 22:40 emitimos el segundo. En Antena 3. Por cierto, Froilán, el de verdad, un encanto conmigo", ha escrito.

En el primer episodio de la serie, titulado El sobrino del rey, el equipo de policías tiene que rescatar a un trasunto de Froilán.