La cita entre Anya y Lucas en First Dates no ha ido bien. Nada bien. La mexicana y el argentino, ambos residentes en Barcelona, parecían tener cosas en común durante la cena, pero a la hora de la verdad todo se fue al traste.

En el momento de decir si se daban la oportunidad de una segunda cita, Anya se quedó a gusto expresando en alto lo que pensaba de Lucas. Empezó diciendo que le gustaba Lucas, pero luego comenzó a enumerar los defectos que le veía y resultó que no, no le gustaba: "Ni las gafas, ni la estatura... No he sentido la chispa".

Anya viene aconsejada por su ex, que ya visitó el restaurante en otra ocasión. ¿Habremos encontrado en Luis al chico que busca? #FirstDates560 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/LmU5MlLbVx — First dates (@firstdates_tv) 13 de febrero de 2018

Lucas aguantó impertérrito la descarga de "pegas" que Anya le echó encima, pero en realidad estaba mascando su venganza. Cuando le preguntaron a él si tendría una segunda cita, no se pudo contener: "No. Porque es muy superficial, desde el principio de la cita".

Visiblemente enfadado, Lucas le espetó a Anya que sólo le "importa el físico. Desde el principio no te he gustado y entonces has puesto un candado que ha sido imposible de romperlo". Ella ha intentado decir que no, que no era eso, pero ya era tarde.

En el momento de despedirse, Lucas se ha permitido otra muestra de cabreo, diciéndole a la chica mientras se besaban en la mejilla: "Ale, hasta luego, suerte con tu príncipe azul alemán". Se refería a un antiguo novio alemán del que la chica le había hablado durante la cena y que, visto lo visto, había escocido al joven.