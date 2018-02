El presentador estrella de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, ha relatado en su blog de la revista Lecturas que hace unos días sufrió un robo en Lisboa (Portugal).

El conductor de Sálvame ha contado que acudió a la capital portuguesa porque es un lugar en el que ha sido muy feliz.

Tras pasear por las calles de la ciudad bajo la lluvia, Vázquez decide meterse en un restaurante a las 7 de la tarde para cenar.

"Después de la siesta me echo de nuevo a las calles, hago unas fotografías maravillosas y en el restaurante en el que entro a cenar a las siete de la tarde sucede la tragedia. En un descuido me roban el bolso.Con la cartera dentro y la documentación. Y el móvil", explica.

Tras acudir a la comisaría a denunciar el robo, Jorge Javier trató de volver a Madrid sin documentación: "En la policía me aseguraron que con la denuncia podría viajar pero al llegar al mostrador del vuelo me indican que sin documento con fotografía no es posible coger el vuelo".

Finalmente y gracias a la ayuda de un hombre de Puertollano, Vázquez consiguió que su cuñado le mande su DNI vía correo electrónico. "Todavía estoy temblando. Así como la Jurado dijo 'No vuelvo más nunca al AVE' yo no vuelvo más nunca a Lisboa en un ratito", sentenció.