David Bustamante es uno de los artistas españoles más conocidos, y sus fans se cuentan por legiones. Algunos no se limitan a comprar sus discos o las entradas para sus conciertos, sino que también le escriben cartas elogiosas o le dan consejos cuando notan que su ídolo está bajo de ánimo.

Este último es el caso de Elena, una mujer que escribió al cantante para darle apoyo en momentos de flaqueza y que ha visto cómo él publicaba su misiva en redes. Bustamante ha compartido con el millón de personas que le sigue en Instagram un texto que le ha emocionado:

"No te quiero entretener, pero sí decirte que eres un artista y ante todo persona, buena además. Siempre educado y campechano. Sigue tu camino orgulloso, con la cabeza bien alta. Tu esfuerzo y dedicación es tuyo, que no se te olvide. No caigas en las redes y les des el gusto a quien quieren verte así. Suerte y fuerza".

Un sol radiante cierra la carta, que Bustamante ha publicado acompañada de estas frases: "Qué bonito es sentir vuestro cariño. ¡Gracias a todos de corazón! #Elena #Familia #SoyFeliz".

Según El País, Bustamante no está pasando por su mejor momento ni personal ni profesional: ha suspendido tres conciertos, el último el pasado viernes.