Por mucho que el público adore a Amaia, Alfred, Aitana, Miriam, Roi y Cepeda, Agoney, Ana Guerra y todos los concursantes, fue Mónica Naranjo quien protagonizó el meme más viral de Operación Triunfo 2017.

En uno de los últimos programas, la cantante tuvo que valorar a Aitana en una de sus peores noches, en la gala después de que expulsaran a su mejor amigo Cepeda.

Aitana estaba como alma en pena y Naranjo le dijo, para endurecerla: "Yo me fui a México con una mano delante y otra detrás y no lloré, Aitana, no lloré".

Rápidamente se convirtió en un viral compartidísimo en todas las redes sociales.

Y ahora, en la Gala Fiesta del reality, un profe ha sido poseído por la esencia de Mónica Naranjo. Manu Guix, durante la espectacular actuación de la catalana, le ha dicho lo mismo... pero esta vez en buen plan. Puedes ver el vídeo arriba.

El profesor no se ha quedado ahí, porque estaba realmente impresionado por el Issues que ha vuelto a cantan la joven. También le ha dedicado estas palabras: "Siempre me sorprende lo espectacularmente bien que lo haces en cada gala. El mundo se para cuando cantas, y hoy se ha parado el universo".