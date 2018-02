TENDENCIAS

"Pá' mala tú sister": Roi y Amaia cantan por sorpresa 'Lo Malo' de Aitana y Ana Guerra

Roi y Amaia han vuelto a cantar juntos 'Shape of You'. La actuación ha sido memorable, pero mucho más su final: nada más terminar, han arrancado a cantar por sorpresa medio minuto de 'Lo Malo', el tema que presentaron Aitana y Ana Guerra para Eurovisión, más exitoso y viral que la ganadora, 'Tu Canción' de Almaia. "Pá' mala tú sister", le ha soltado Roi a su compañera, guitarra en mano. En la grada, Aitana y Ana Guerra se han quedado boquiabiertas y encantadas, ya que no se lo esperaban. 'Lo Malo' también ha salido de sus bocas en la gala especial de fiesta de 'Operación Triunfo', arrancando una ovación del público.