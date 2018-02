Risto Mejide, sobre Jorge Javier Vázquez: "Estoy hartito de que 'Jay, Jay' no pare de interrumpir"

'Jorge Javier Vázquez y Risto Mejide se han vuelto a enzarzar en una nueva discusión en el último programa de Got Talent, emitido este lunes en Telecinco. Que los dos miembros del jurado protagonicen broncas por alguna de las actuaciones no es ninguna novedad en esta edición. Sin embargo, el tono de crispación empleado por ambos y el desenlace de esta última batalla sí que lo ha sido.

La pelea llegó con la última actuación, un grupo de danza urbana que se presentó como Bandix. El cabeza de la banda ya había estado en la segunda edición de Got Talent como el coreógrafo de Progenix, otro grupo de baile que llegó a la final con un pase de oro del jurado. "La experiencia fue muy satisfactoria y me quedé con ganas de bailar. Por eso vuelvo", explicó el líder de la banda.

Con su actuación, el grupo se ganó el favor del público que no paró de animarles y aplaudirles durante todo el tiempo que estuvieron bailando. Igual que los miembros del jurado. Todos menos uno, claro.

Después de que Edurne y Eva Hache destacasen el talento del grupo y les felicitasen por lo bien que lo habían hecho, le tocó el turno a Mejide.

"Pues...", comenzó en un tono que no presagiaba nada bueno. "Escuchadme una cosa", dijo en voz alta para acallar los abucehos que empezaron a sonar entre el público. "Yo estoy un poco hartito ya de las caras de malotes, de hacer la pistolita....", argumentó mientras el público le abucheaba cada vez más alto y el enfado de Mejide iba en aumento. "Estoy hartito de los sonidos guturales, es que lo he visto tantas veces...", gritó para hacerse oír.



"Pues yo lo he visto muchas veces pero me sigue...", señaló en ese momento Jorge Javier Vázquez. "¡Espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Estoy acabando!", le cortó Mejide. Y volvió a dirigirse a los concursantes: "Estoy hartito de los sonidos guturales, de los grititos en medio del baile y estoy hartito de que Jay, Jay [Jorge Javier] no pare de interrumpir cada vez que hablo", prosiguió.

El público ya estaba encendido y no paraba de increpar a Mejide. Tras unos segundos para intentar recuperar la calma en el teatro, Mejide volvió a la carga: "Esperaba innovación. Esperaba algo distinto. Aquí hay calidad para hacer algo distinto. Y no lo habéis hecho y eso es imperdonable", afirmó. "Para mí es un no", sentenció entre los abucheos del público. En ese momento le hizo un gesto despectivo a su compañero.

Vázquez le respondió poniéndose de pie. "Falta mi valoración, ¿no?", repitió el presentador de Sálvame tres veces, hasta que el público dejó de abuchear. Mientras, Mejide negaba con la cabeza con reproche.

"He disfrutado muchísimo con vuestra actuación, estoy totalmente en desacuerdo con Risto", valoró.

Mejide también se levantó para interrumpir a su compañero dirigiéndose a los concursantes que esperaban en el escenario: "Teníais que haber un número mucho mejor, y espero que algún día os deis cuenta", opinó.

"Habéis hecho un número maravilloso y lo han reconocido mis compañeras Eva y Edurne, somos tres contra uno. No entiendo por qué la opinión de una persona tiene que prevalecer sobre tres miembros del jurado", contraargumentó Vázquez a voces y de pie desde su lugar en la mesa del jurado.

"¡Porque es la única que parece tener criterio!", cortó Risto en el mismo tono.

Segundos después y ya más calmado, Vázquez tomó una decisión: "Voy a poner un poco de orden aquí y de sentido común...", dijo dirigiéndose al centro de la mesa, el lugar donde está el botón dorado, que da a los concursantes acceso directo a la semifinal.

El público volvió entonces a aplaudir y a reclamar el pase de oro para los participantes. Previendo lo que su compañero iba a hacer, Mejide se volvió a dirigir a su compañero: "Mira Jorge si le das....", empezó a decir, pero dejó la advertencia en el aire.

Vázquez se subió entonces a la mesa, con algo de dificultad, y una vez de pie se dirigió de nuevo a su compañero: "¡Va por ti, Risto!", exclamó mientras pulsaba el botón con el pase de oro.

Cuando Vázquez subió al escenario para felicitar a los bailarines, Risto seguía negando con la cabeza y quejándose a Edurne. "Es indignante. Estoy harto de ver este tipo de números, ¿tú no?", sostenía.

Finalmente se levantó y se fue mientras le preguntaba al público: "¿De verdad os ha gustado?", preguntaba negando con la cabeza por enésima vez desde que terminó la actuación.

Puedes ver el momento aquí.