Tania Llasera está acostumbrada a que cada una de sus publicaciones generen oleadas de interacciones. Lo normal, teniendo en cuenta que acumula 548.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Y como es lógico, hay ocasiones en las que sus mensajes no son bien recibidos por todo el mundo.

Eso es lo que le ha pasado este martes, cuando la presentadora ha tenido que publicar un vídeo en su Instagram para parar una absurda polémica creada por una imagen que había compartido anteriormente.

En la publicación en cuestión aparece un regalo de cumpleaños a su marido: una tela con la frase bordada "Si molesto, me marcho". Junto a la imagen, Llasera ha escrito un mensaje: "Regalo de cumpleaños con frase mítica/típica/clásica de mi casa. 'Oye, si molesto... me marcho".

A muchos de sus seguidores les ha hecho gracia la frase del bordado y han contribuido con sus propias "frases hechas".

Feliz cumpleaños a tu marido y me encanta la frase. Y sigue siendo como eres no cambies

Está página no sería lo mismo sin ti no cambies nunca tu mejor esencia es ser tu misma 🍓🍒🍍🍉🍏🍇 Que tengas un maravilloso día en tu🏠 con toda tu familia que es maravillosassssss 🎈🎉🎈🎉🎈🎉🎈🎉🎉🎈🎈🎉

Pero a otros fans no les ha sentado nada bien esa publicación:

Si molesto me marcho y sabes q tenemos q hablar ????? 😳😳

Tania, me ha revuelto un poquito la frase. Eres lista, donde pudieras molestar, creo que ni te acercarías. Lo siento, esa frase no me gusta. Muchos besos.

