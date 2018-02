Toñi Moreno provoca estupefacción al reconocer que estuvo encarcelada en Bolivia

Que Toñi Moreno, presentadora del programa Viva la vida —de Telecinco—, es una caja de sorpresas es algo que todo aquel que haya seguido mínimamente su trayectoria ya habrá concluido.

Este fin de semana ha vuelto a dar un argumento más en este sentido, al reconocer que estuvo en una prisión de Bolivia.

La confesión vino en el contexto de un inocente jueguecito —en Yo nunca—junto a su invitado, el actor Enrique San Francisco, quien visitó su programa para presentar la gira en la que se encuentra inmerso, Ya no soy el que era.

La pregunta que ambos debían contestar era "¿has estado alguna vez en el calabozo?".

San Francisco soltó un tajante "sí", tras lo que explicó que "pasaba de las citaciones del juez y si haces eso te ponen en busca y captura": "Llegué a pasar por calabozos unas seis veces", relató el intérprete.

Pero la sorpresa de verdad llegó con Moreno, quien reconoció que también había estado en un calabozo de una prisión boliviana: "Entré una vez para hacer un reportaje y me metí la batería de la cámara en mi... ahí. En mis partes", explicó Toñi Moreno, antes de relatar el plato fuerte: "Me hicieron así durante el registro y me la pillaron porque dijeron 'esta muchacha lo tiene muy duro'", continuó la presentadora, ante la estupefacción de los presentes.