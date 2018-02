Ve a su cita de 'First Dates' y se pone de los nervios al verla "tan guapa"

Pascual, un almeriense de 41 años y amante de las motos, no daba crédito cuando vio a Mónica, una malagueña de la misma edad. No sé a quién esperaba encontrar el hombre en First Dates —de Cuatro—, pero desde luego el físico de la malacitana le ha impactado y, todo hay que decirlo, le ha generado un auténtico aluvión de nervios que su cita ha notado a lo largo de la cena: "No me esperaba en una cita a ciegas una mujer tan guapa para mí", ha afirmado Pascual ante la cámara.

Mónica entendió enseguida lo que había sucedido: "Estaba un poco cortado, yo creo que no se esperaba una mujer como yo", argumentó con acierto la mujer, quien reconoció antes de la cena que antes se fijaba más en el físico pero ahora se fija en el interior: "Los guapos me han decepcionado mucho", ha afirmado.

Así mismo, Mónica ha recordado uno de sus grandes retos vitales, que ha sido superar un cáncer: "Te cambia un montón la vida... a mejor. Aprecias más las cosas, a las personas, sigues teniendo tu genio pero ves la vida de otra manera. No te enfadas tanto", ha reflexionado.

La cita empezó bien y terminó mejor: