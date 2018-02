Blake Lively se sincera sobre cómo recuperó la línea tras el embarazo

Blake Lively ha dado un golpe sobre la mesa y ha hablado de la realidad de recuperar la línea después de dar a luz. Este lunes la actriz publicó en su cuenta de Instagram una foto en el gimnasio junto a su entrenador, Don Saladino. En el pie de foto, Lively cuenta cómo perdió peso y cuánto tardó en recuperar la forma después de tener a su segunda hija.

"Parece que no puedes perder los 27 kilos que has ganado durante el embarazo mirando Instagram y preguntándote por qué no puedes parecerte a las modelos de bikini", cuenta en la publicación, donde además ha agradecido el trabajo de su entrenador. "Gracias a Don Saladino por poner mi culo en forma. 10 meses para ganar peso y 14 para perderlo. Me siento muy orgullosa", detalla.